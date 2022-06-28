"Yeşil Vatan Tırı" Kahramanmaraş'ta

Orman Genel Müdürlüğü tarafından geçtiğimiz yıl yaşanan orman yangınlarının ardından bilinçlendirme amaçlı hazırlanarak tüm Türkiye'yi dolaşan Yeşil Vatan Tırı Bugün itibariyle Kahramanmaraş'ta Milli İrade Meydanında ziyaretçilerini ağırlayama başladı.



Burada öğrencilere, müzik eşliğinde çeşitli oyunlar oynatılıp, ormanlarla ilgili film ve 5D sinema gösterimi izlettirildi.



Etkinlikler kapsamında yeşil vatan tırını ziyaret eden Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürü Mustafa Koç, tırın 3 gün boyunca Kahramanmaraş'ta olacağını söyledi.

Yeşil Vatan Tırında çocuklara Orman sevgisini aşıladıklarını, ormanla ilgili tanıtımların yapıldığını aktaran Koç, "Orman genel müdürlüğümüzün tertip ettiği yangın bölgelerinde çocuklarımızın eğitimi sağlamak üzere tanıtım tırımız Kahramanmaraş geldi. Orman sevgisini aşılamak, ormanla ilgili tanıtımlar yapama bilmek için Kahramanmaraş'taki tüm vatandaşlarımızı buraya davet ediyoruz. Burada ormanın gelişimi, fidan nasıl dikilir, yangında neler yapılması gerekiyor, ormanı korumak için neler yapmamız gerekiyor bunları çocuklara aşılamaya gayret gösteriyoruz. Yeşil Vatan Tırımız 3 gün boyunca Kahramanmaraş ilimizin merkezinde olacak bu vesileyle bütün Kahramanmaraşlı vatandaşlarımızı Yeşil Vatan Tırımızı görmeye davet ediyorum." dedi.