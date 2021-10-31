 Yeşil zeytin tezgahlarda yerini aldı!

Sofraların vazgeçilmez lezzeti olan ve birçok farklı şekilde tüketilebilen yeşil zeytin, kırma ve çizik olarak 10 ile 12 lira arasında alıcı buluyor.



Tezgahlarda ilk olarak Kahramanmaraş’ın kaliteli zeytinleri yer aldı.





Yeni mahsul çizik ve kırma zeytinin büyük rağbet gördüğünü ifade eden zeytin üreticisi Mustafa Karataş, “Bu yılın yeni mahsul ürünleri yavaş yavaş tezgahlarda yerini almaya başladı. Müşterilerimiz bu yeni mahsullere büyük rağbet gösteriyor” dedi.



