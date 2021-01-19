Yeşilay artık Kahramanmaraş’ta! Başkan Güvenç Yeşilay’ı ziyaret etti

Ziyaret esnasında Başkan Güvenç ve beraberindeki heyet Yeşilay hakkında bilgiler aldı.

Yeşilay’ın Kahramanmaraş faaliyetlerinden yararlanmak isteyenler ise danışma hattı 444 79 75 veya 115 numaralarından vatandaşlar randevu oluşturarak yararlanabilirler.

Kahramanmaraş Yeşilay Şube Başkanı Adnan Alagöz yaptığı açıklamada Yeşilay olarak bağımlılık üzerine vatandaşlara ücretsiz hizmet verdiklerini belirtti.

TBMM İçişleri Komisyon Başkanı Celalettin Güvenç konuşmasında Yeşilay’a bu başarılı ve özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum dedi.