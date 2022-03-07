Yeşilay Haftası "Yeşilay Varsa Hayat Var" sloganıyla kutlandı

Kahramammaraş Yeşilay Gençlik ve Spor Kulübü tarafından 4 Branşta düzenlenen turnuvalara çevre illerden de gelen 275 sporcu katılım gösterdiler. Bedminton 105 sporcu, Santranç 75 Sporcu, Yüzme 65 Sporcu, Tekvando 35 sporcu turnuvalara katıldılar. 1-7 Mart Yeşilay Haftası" kapsamında düzenlenen Turnuvalar sonucunda katılım sağlayan tüm sporculara katılım belgesi ve dereceye giren sporculara ödüller verildi.

Ödül törenleri sonunda açıklama yapan Yeşilay Kahramanmaraş Şube Başkanı ve Kahramammaraş Yeşilay Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Adnan Alagöz, "1-7 Mart Yeşilay Haftası" kapsamında yapılan etkinleri anlattı. Yeşilayın esas amacı gençlerimizi kötü alışkanlıklardan ve bağımlılıklardan korumaktır. Bu kapsamda sporun bağımlılığın panzehiri olduğuna inanıyoruz, Gençlerimizi ve çocuklarımızı yetenklerine göre bir spor branşına yönelendirerek boş zamanlarını bu şekilde değerlendirmelerini önemle rica ediyoruz. Çünkü spor gençlerimizi, öğrencilermizi kötü alışkanlılardan ve bağımlılıklardan koruyacaktır. Boş vakitlerini değerlendirmek için gerek spor, gerek sanat gerrekse kültürel faaliyetler olsun bu alanlarda mutlaka öğrencilerimizin çalışma yapmaları gerekmektedir. Yeşilay olarak her zaman gençlerimizin ve öğrencilerimizin yanında olacağız ve spor kulubü olarak onları destekleyeceğiz. Bundan sonrada daha güzel turnavalar düzenleyeceğiz.

Başkan Alagöz "Turnuvalara katılım gösteren tüm sprocularımıza, antrönörlerine ve çocuklarını desteklemeye gelen ailelere ve özellikle bu Turnuvaları düzenlememizde destek veren Büyükşehir ve Dulkadiroğlu belediyelerine, Kahramanmaraş Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne ve Onikişubat İlçe Gençlik Hizmetleri Spor Müdürlüğüne desteklerinden dolayı teşekkür ederim" dedi.