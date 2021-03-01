Yeşilay Kahramanmaraş Şube Başkanı Alagöz'den Yeşilay Haftası mesajı

Bu yıl 101’inci yaşını kutlayan Yeşilay, 1 – 7 Mart Yeşilay Haftası’nı “Yeşilay Hep Benimle” mesajıyla kutluyor. Tütün, alkol, madde, kumar ve internet bağımlılıklarıyla mücadelesini aralıksız sürdüren kurum, bağımlılıklardan uzak, iyi ve sağlıklı yaşamın önemini vurguluyor. Türkiye genelinde 120 şubesiyle çalışmalarını sürdüren Yeşilay, 81 Ülke Yeşilayı ile de bağımlılık alanındaki deneyimini uluslararası arenada paylaşıyor.

KAHRAMANMARAŞ 01.03.2021, 18:54
Yeşilay Kahramanmaraş Şube Başkanı Alagöz'den Yeşilay Haftası mesajı

Yeşilay olarak bağımlılıklarla ilgili farkındalık oluşturmak için pek çok proje yürüttüklerini belirten Yeşilay Kahramanmaraş Şube Başkanı Adnan Alagöz şunları söyledi: “Yeşilay olarak, 101 yıldır vatandaşlarımızın hayatını etkileyen bağımlılık türleriyle mücadelemizi sürdürüyoruz. Öncelikle küçük yaşlardan itibaren iyi yaşam alışkanlıklarının kazandırılmasını ve bu alışkanlıklarla büyüyen çocukların yaşam boyu bağımlılıklardan uzak kalmasını amaçlıyoruz; diğer yandan da bağımlı bireylere ve ailelerine Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) çatısı altında ücretsiz psikolojik ve sosyal destek sağlıyoruz. Türkiye genelinde 120 Yeşilay şubesi bulunuyor ve güçlü bir teşkilat yapısıyla ülkemizin her köşesinde faaliyet gösteriyoruz. Şehrimizde de her zaman vatandaşlarımızın yanındayız. Bu mesajımızı bir kez daha vurgulamak için Yeşilay Haftası’nı ‘Yeşilay Hep Benimle’ mesajıyla kutlayacağız. Kahramanmaraş halkını da bizimle birlikte kutlama yapmaya ve ‘Yeşilay Hep Benimle’ demeye çağırıyoruz.” Yeşilay’ın büyük bir aile olduğunu vurgulayan Alagöz, “Yeşilay olarak tüm paydaşlarımızla çok güçlü ilişkiler içindeyiz ve onların çalışmalarımıza verdikleri desteklerle bağımlılıklarla mücadelemiz daha da güç kazanıyor. Yeşilay Haftası’nda da heyecanımıza ortak olmalarından mutluluk duyacağız” dedi. Bağımlılıklarla mücadele farklı projelerle devam ediyor Sanatın, sporun ve eğitimin etkisinden yararlanarak bağımlılıkları önlemek için var gücümüzle çalışıyoruz. Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Eğitim Programı (TBM) ile başta çocuklar ve gençler olmak üzere toplumun genelinde farkındalığın artırılmasını hedefleyen Yeşilay, bu hedef kitlenin sağlıklı yaşam prensiplerine yönelik bilgilendirilmesi ile bağımlılığın önüne geçilmesini amaçlıyor. Çocuk ve gençlerde bağımlılık konusundaki farkındalığın artması için aynı zamanda 11 yıldır T.C. Millî Eğitim Bakanlığı ile “Sağlıklı Nesil, Sağlıklı Gelecek Yetenek Yarışması” düzenleniyor. “Bağımlılık” konulu bu yarışmaya ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri katılabiliyor. 2016 yılından bu yana bağımlılıklara dikkat çekmek amacıyla düzenlenen Uluslararası Yeşilay Karikatür Yarışması’na her yıl dünyanın pek çok ülkesinden sanatçıların bağımlılıkla ilgili dikkat çekici eserleri başvuruyor. Yeşilay’ın sinemanın dilinden ve etki alanından yararlanmak amacıyla T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı desteğiyle düzenlediği 5. Sağlıklı Fikirler Kısa Film Yarışması’nın başvuruları da devam ediyor. YEDAM’dan bağımlılara ve ailelerine ücretsiz destek Yeşilay, Türkiye geneli ve KKTC’de toplam 100 Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) ile hizmet veriyor. YEDAM’lara tüm Türkiye’den 115 YEDAM Danışma Hattı üzerinden ulaşılabildiğini hatırlatan Alagöz, “Şubelerimiz ile YEDAM’lar arasında güçlü bir iş birliğimiz var. Böylece bağımlılara ve ailelerine doğru yönlendirmelerde bulunabiliyoruz. YEDAM’ın tamamı bağımlılık alanında uzman psikolog ve sosyal hizmet uzmanlarından oluşan ekibi; tütün, alkol, madde, kumar ve internet bağımlılıkları konusunda bilgi verme, doğru yönlendirme, danışmanlık ve ayaktan terapi hizmetleri sunuyor. Bağımlılar ve aileleri YEDAM’ın sunduğu psikolojik danışmanlık ve rehabilitasyon desteğinden ücretsiz yararlanabiliyor” dedi.

#Yeşilay Kahramanmaraş Şube Başkanı Alagöz #Yeşilay Haftası
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