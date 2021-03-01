Yeşilay’dan 101. yıla özel 101 fidan!
1 ve 7 Mart arası Yeşilay haftasında Yeşilay hatıra ormanına gönüllüler tarafından fidan dikildi.
KAHRAMANMARAŞ 01.03.2021, 17:33
Yeşilay’ın 101. yılı dolayısıyla başlatılan etkinlikte 101 fidan dikimi gerçekleştirildi.
Yeşilay, kızılay, tema vakfı ve gençlik spor gönüllüleri tarafından yeşilay hatıra ormanında fidanlar toprakla buluştu.
Aksu Haber’e özel açıklamalarda bulunan Yeşilay Kahramanmaraş Şube Başkanı Adnan Alagöz Yeşilay haftasında fidanların toprakla buluştuğunu belirtti.
Haber – Emre Ataç
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