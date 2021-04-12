Yeşilgöz cazibe merkezi olacak!

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Tekir mahallesi Yeşilgöz mevkiinde başlatılan çevre düzenleme ve iyileştirme çalışmalarını yerinde inceledi. Başkan Hayrettin Güngör, "Yeşilgöz, Kahramanmaraş’ımızın en güzel bölgelerinden biri. Nadide bir tabiat güzelliğine sahip bu bölgemize gözümüz gibi bakacağız. Orman Bölge Müdürlüğümüzden buranın tahsisini alarak burada çevre düzenlemesine başladık. Çalışmalarımızla, çevre düzeniyle, konaklama alanlarıyla, iskeleleriyle, yeme içme alanlarıyla bu bölgemizin cazibesini artırıyoruz. Hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Doğal Güzelliği Korunacak

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’nin başlattığı çevre düzenleme çalışmalarıyla toplamda 33 bin metrekare alana sahip Yeşilgöz mesire alanı baştan uca düzenleniyor. Çalışmalar kapsamında, mesire alanı girişinde doğal görünümle bütünleşik taş duvar uygulaması yapılıyor. Ayrıca alanda, bitkilendirme, kent mobilyaları, iskeleler, yürüyüş yolları yapılarak çevre düzeni sağlanacak. Büfelerin ve mangal alanlarının da düzenleneceği bölgeye genişletilmiş bir otopark alanı da kazandırılacak.