Yeşilgöz'ün yolu da yenileniyor

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehir turizm potansiyelini daha da artıracak yatırımlarına aralıksız devam ediyor.

Bu kapsamda, şehrin doğal güzelliklerinden Yeşilgöz Mesire Alanı’na ulaşım sağlayan arterde yol genişletme kazıları tamamlandı.

Yaklaşık 2 bin 500 metre uzunluğundaki arterde sıcak asfalt uygulamalarına da başlandı.

Genişliği 7 metreye çıkarılan yeni arterin tamamlanmasıyla tesise ulaşım kolaylığı sağlanmış olacak. Toplamda 1,5 Milyon TL yatırım maliyeti olan arterin en kısa sürede tamamlanması hedefleniyor.

