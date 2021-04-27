Yeşilgöz’de Çalışmalar Devam Ediyor

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, turizm alanlarında başlattığı çalışmaları aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda Onikişubat ilçesi Tekir Mahallesi’nde bulunan Yeşilgöz Mesire Alanı’nda yenileme çalışmaları gerçekleştiriliyor. Toplamda 33 bin metrekare alana sahip tesiste hayata geçirilen projeyle doğal güzellikler korunuyor. Çalışmalarla, mesire alanındaki köprüler yenileniyor ve ahşap mobilya montajları gerçekleştiriliyor. Sürdürülen çalışmalarla ilgili Fen İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Bölgenin dokusuna uygun taş duvar çalışmamız tamamlanmak üzere. Otopark, büfe, mangal ve oyun alanlarına yönelik çalışmalar sürüyor. Bölgedeki imalatın büyük çoğunluğunu atölyelerimizden karşılıyoruz. İnşallah projemizin tamamlanmasıyla Yeşilgöz’ün turizm potansiyeli daha da artmış olacak” denildi.