Yeşilgöz’de çalışmalar tamamlanıyor

Yeşilgöz Mesire Alanı’nda devam eden yenileme çalışmalarını yerinde inceleyen Başkan Güngör, “Büyükşehir Belediyesi olarak şehrimizin doğal miraslarından olan Yeşilgöz’ü devraldık ve hemen yenileme çalışmalarına başladık. Buradaki tüm materyalleri kendimiz üretiyoruz. Yeşilgöz’ün doğallığını koruyarak inşallah kısa sürede çalışmalarımızı tamamlayacağız. Projede emeği olan tüm mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” dedi.

KAHRAMANMARAŞ 03.07.2021, 09:51 03.07.2021, 17:05

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, yenileme çalışmaları devam eden Yeşilgöz Mesire Alanı’na ziyaret gerçekleştirdi. Alanı yerinde inceleyen Başkan Güngör, “Bugün bölgemizin en güzel mekânlarından bir isi olan Yeşilgöz Mesire Alanı’nı ziyaret ettik. Büyükşehir Belediyesi olarak şehrimizin doğal miraslarından olan Yeşilgöz’ü devraldık ve hemen yenileme çalışmalarına başladık. Alt ve üstyapısını güçlendirerek katma değerini artırmak için çalışmalarımız devam ediyor. Sadece Yeşilgöz’de değil şehrimizdeki birçok doğal miras alanlarında yenileme çalışmaları gerçekleştirerek şehrimizin turizm potansiyelini artırmayı hedefliyoruz. Yeşilgöz Mesire Alanı’na kazandırdığımız pek çok eşyayı tamamen kendimiz üretiyoruz. İnşallah buraya kafeterya ve restoran da kazandıracağız. Ayrıca buradaki cami, mescit ve otoparkı da yenileyerek hemşehrilerimizin hizmetine sunmak istiyoruz. Gerçekleştirdiğimiz yenileme çalışmalarında hiç beton kullanmamaya çalıştık. Çünkü doğal mirasımız olan Yeşilgöz’ün o doğal yapısını bozmak istemedik. Yeşilgöz’e ulaşım sağlayan yolumuzda da çalışmalarımız devam ediyor. İnşallah yolu bu tarafa düşen hiç kimse Yeşilgöz’e uğramadan gitmeyecek” dedi.

Şehrimizin Turizm Potansiyelini Artıracağız

Turizm alanlarına yapılan yatırımların arttığını vurgulayan Başkan Güngör, “Kahramanmaraş’ımızda birçok şehre nasip olmayan Yedikuyular Kayak Merkezi, Yeşilgöz Mesire Alanı, Fırnız, Aksu Gözü gibi doğal miras alanları bulunuyor. Biz de Büyükşehir Belediyesi olarak doğal miras alanlarımızda yaptığımız yenileme çalışmalarıyla katma değerlerini yükseltmeye çalışıyoruz. Bu bölgelere sosyal alanlar kazandırarak şehrimizin turizm potansiyelini artırmaya çalışıyoruz. Civardaki illerden pek çok misafirimiz bu doğal güzellikleri görmek için Kahramanmaraş’ımıza geliyor. Bu sayede hem turizm potansiyelimiz artıyor hem de gelen misafirlerimiz şehrimizin geleneksel lezzetlerini tadarak bizleri daha fazla tanıma imkânı buluyor. Ayrıca turizm alanlarına yaptığımız ulaşım yatırımlarıyla turizm potansiyelimizi de artırıyoruz. Kahramanmaraş ile Göksun arasına kazandırılan Edebiyat Yolu şehrimizin cazibesini daha da artırdı. Şehrimizin turizm alanlarından olan Ali Kayası’na ulaşım sağlayacak olan yolumuzun da ihalesini yaptık. İnşallah en kısa zamanda orada da çalışmalar başlayacak. Gelecek yıl Ali Kayası’na yapacağımız yolu Ilıca’ya bağlamak istiyoruz. Böylece ziyaretçilerimiz her iki turizm alanını da rahat bir şekilde ulaşmış olacak. Sağlık turizm alanlarından olan Ilıca’ya önümüzdeki yıl içerisinde 5 yıldızlı bir otel kazandıracağız. Böylece Ilıca’mızın da turizm potansiyelini artırmış olacağız. Bunlar hep birbirini tamamlayan projeler. Tüm ekibimizle beraber Kahramanmaraş’ımızı daha da ileriye taşımak için gayret ediyoruz. Bu şehri hep birlikte büyüteceğiz İnşallah. Gücümüzü birleştirerek şehrimize çok güzel projeler kazandıracağız” ifadelerini kullandı.

Şehirler Yöneticilerinin Ufkuyla Gelişir

Düzenlenen ziyaret sonrası açıklamalarda bulunan AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Veli Böke, “Yaklaşık 25 yıldır belediyecilikle uğraşmaktayım ve Başkanımız Hayrettin Güngör’le Türkiye Belediyeler Birliği Genel Sekreterliği zamanında beraber birçok belediyeyi ziyaret etme fırsatı bulduk. Ancak hiçbir yerde Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi gibi personeliyle gönül birliği kurarak proje yapan belediyeyle karşılaşmadım. Başkanımız Hayrettin Bey’in engin hoşgörüsü ve tecrübesiyle birlikte daha çok projeye imza atacağına inanıyorum. Hayrettin Başkanımızı tebrik ediyorum. Gerçekten çok güzel ilerlemeler kat ediyor. Gerek bu tarz projelerle turizm alanlarını geliştirecek gerekse de şehrin imarı ve altyapısı noktasında ciddi emek sarf ediyor. Bunlar hemen kendini gösterebilecek hizmetler değil. Çünkü şehirler çocuk gibidir. Şehirlerin hemen gelişmesini isteriz ama bu pek mümkün değildir. Zamanla her şeyin geliştiğini ve değiştiğini göreceğiz. Hayrettin Başkanımız ve ekibinin çalışmaları sayesinde Kahramanmaraş’ın daha da ileriye gideceğine canı gönülden inanıyorum” ifadelerini kullandı.

#Yeşilgöz mesire alanı
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