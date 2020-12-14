Yeşilgöz’e menfez ve istinat duvarı
Büyükşehir Belediyesi Tekir-Yeşilgöz arasında ulaşım sağlayan yol üzerinde olası taşkınlara önlem olması amacıyla menfez ve istinat duvarı inşa ediyor.
KAHRAMANMARAŞ 14.12.2020, 19:06 14.12.2020, 19:44
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi yol yapım ve onarım çalışmaları kapsamında yeni bir projeyi daha başlattı. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’na bağlı ekipler, Tekir – Yeşilgöz arasında ulaşımı sağlayan yolda istinat duvarı ve menfez yapımına başladı. Olası taşkınlara karşı önlem amacıyla hayata geçirilen proje ile ilgili olarak Fen İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Yeşilgöz’e ulaşım sağlayan arterde yaklaşık 100 metre uzunluğunda 5 metre yüksekliğinde menfez inşasına başladık. Aynı zamanda olası taşkınları önleme amacıyla istinat duvarı da inşa ediyoruz. Çalışmalarımızı kısa süre içerisinde tamamlayacağız” ifadeleri kullanıldı.
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