Yeşilgöz’e ulaşım standardı da yükseliyor

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi şehrin turizm pazar payını artıracak projeleri hayata geçirmeyi sürdürüyor. Bu kapsamda, Tekir mahallesi Yeşilgöz mevkiinde başlatılan çevre düzenleme çalışmalarının ardından alana ulaşım sağlayan arter için de harekete geçildi. Toplamda 33 bin metrekare alana sahip alanında gerçekleştirilen çevre düzenleme çalışmalarıyla mesire alanı yeni yürüyüş yolları, gölet iskelesi, ahşap köprü, çocuk oyun alanı ve kent mobilyalarıyla ziyaretçilerini ağırlayacak. Ayrıca alana ulaşım sağlayan toplamda 2 bin 500 metre uzunluğundaki deforme arter de genişletilerek yenilenecek. Genişletme kazılarının devam ettiği arter çalışmalar sonrası 7 metreye çıkarılacak. Sıcak asfalt işlemiyle düzenlenecek yolun yapılmasıyla bölgeye ziyaretçi sayısının artırılması hedefleniyor.

DOĞAL GÜZELLİĞİ KORUNUYOR

Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’ndan çalışmalara ilişkin yapılan açıklamada; “Yeşilgöz mesire alanımızda yol yenileme ve çevre düzenleme çalışmalarımızla bölgenin tahrip edilmesinin ve atıl vaziyette bırakılmasının önüne geçmeyi hedefliyoruz. Ayrıca mesire alanımızda, otopark, yeme-içme alanları, köprü ve oyun alanlarının yer almasıyla, tesisin kullanımı nizami hale getirilerek tabiat unsurları korunmuş olacak. Deforme olan Yeşilgöz yolunun yenilenmesiyle birlikte hemşehrilerimiz ulaşımlarını daha da konforlu bir şekilde sağlayabilecek” ifadeleri kullanıldı.