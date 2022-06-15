Yetim çocuklar için şenlik düzenlendi!
Safa Vakfı Verenel Derneği ve Dulkadiroğlu Belediyesi işbirliğinde yetim çocuklara şenlik düzenlendi.
KAHRAMANMARAŞ 15.06.2022, 16:52 15.06.2022, 18:38
Dulkadiroğlu Belediyesi Heyecan Bahçesi’nde düzenlenen etkinlikte çocuklar gönüllerince doyasıya eğlendi.
Programda Açıklamalarda Bulunan Verenel Derneği Yetim Koordinatörü Volkan kahveci, etkinliğimize destek olan herkese teşekkür ederim” dedi.
Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay’da yetim çocukarın her zaman yanında olduklarını belirtti.
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