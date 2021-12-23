Yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiye 120 milyon TL
Bir Milli Piyango geleneği olan yılbaşı özel çekilişine geri sayım başladı. Yılbaşı çekilişinde büyük ikramiye 120 milyon TL, dağıtılacak toplam ikramiye tutarı ise 670 milyon 760 bin TL olacak.
KAHRAMANMARAŞ 23.12.2021, 17:04
4 Kasım’da satışa sunulan biletlere bu yıl vatandaşın ilgisi düşük. Pandemi dolayısıyla mı yoksa umutlar mı kalmadı bilinmiyor ama insanlar yılbaşı biletlerine eskisi kadar ilgi göstermiyor.
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