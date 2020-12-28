Yılın en başarılı dondurma markası ödülü!

Geçtiğimiz haftalarda Alpedo yılın en başarılı dondurma markası ödülünü almıştı.

Pek çok ünlü ismin katıldığı ödül töreninde Alpedo adına ödülü Sami Kervancıoğlu aldı.

Alpedo Ve Kervan Pastaneleri Yönetim Kurulu Başkanı Sami Kervancıoğlu, yılın en başarılı dondurma markası ödülünü aksu habere değerlendirdi.







