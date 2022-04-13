Yıllara meydan okuyan Sarayaltı Camii

Sarayaltı caminin bir diğer adıda Hacı Mustafa olarak bilinmektedir.

Sarayaltı caminin gerçek adı ise Dulkadirbeyliği döneminden gelmekte, Dulkadirbeyliği sarayının güney tarafında bulunduğundan camii ve semtin adı sarayaltı ismiyle anılıyor.

Sarayaltı camii imam hatibi Hacı Ali Günebakan ’da Aksu Haber’e caminin geçmişi hakkında bilgiler aktardı.