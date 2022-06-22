Yıllardır Planlanan Projeyi Hayrettin Güngör Hayata Geçirdi

Bu kapsamda geçtiğimiz günlerde temeli atma töreni yapılan Yeni Kanlıdere Köprüsü’nde Çalışmalar hızla devam ediyor.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Sarayaltı – Kanlıdere – Kale bağlantı yolu projesi kapsamında yeni köprünün ayakları dikilmeye başladı.

Yaklaşık 30 Milyon TL’lik yatırımla inşa edilecek köprü 56 metre uzunluğunda ve 17 metre genişliğinde olacak.