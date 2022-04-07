Okurlar Nisan – Mayıs sayısı yayımlanan dergiyi pek çok noktadan ücretsiz olarak temin edebildiği gibi Büyükşehir Belediyesi’nin internet sitesinden de e-dergi formatına ulaşabiliyor.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehrin kültür envanterine yeni eserler kazandırmaya devam ediyor. Bu kapsamda, aylık olarak çıkarılan şehrin sanat, edebiyat ve düşünce dergisi Yitiksöz Nisan – Mayıs sayısıyla okurlarıyla buluştu. Şiir, makale, deneme gibi çeşitli türde eserlerin yer aldığı dergiye Duran Boz, Adem Turan, Mehmet Solak, Mehmet Aycı, Suavi Kemal Yazgıç, Nuray Alper, Sıddıka Zeynep Akkuş, İnci Okumuş, Gülçin Yağmur Akbulut, gibi usta isimler yazılarıyla katkıda bulundu. Okurlar Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayınları’ndan olan Yitiksöz, Evelahir, Müşterek ve Berdücesi dergilerinin yeni sayılarını Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Turizm Şube Müdürlüğü, Yedi Güzel Adam Edebiyat Müzesi ve Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nden ücretsiz olarak temin edilebiliyor. Ayrıca dergilerin aktüel ve geçmiş sayılarına da e-dergi formatında https://kahramanmaras.bel.tr/e-dergi ve https://www.marastaedebiyat.com/belediye-yayinlari adreslerinden ulaşılabiliyor.