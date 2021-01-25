Yitiksöz ve Evelahir’in 2. sayıları çıktı

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehrin edebiyat mirasına katkıda bulunmaya devam ediyor. İlk sayısıyla okuyuculardan büyük beğeni toplayan şehir kültür-sanat ve edebiyat dergileri Yitiksöz ve Evelahir 2. Sayısıyla okurlarıyla buluşturuluyor. İkinci sayıları yayımlanan dergilerden Yitiksöz, içinde şiir, deneme ve öykü gibi edebiyatın pek çok alanından eser barındırıyor. Evelahir dergisi ise “Şiir, Şehir, Maraş” sloganıyla, şehrin kültür-sanat dergisi olma özelliği taşıyor. Dergi, şehrin geleneksel el sanatları, turizm ve mimarisi gibi pek çok başlıkta yayınlanan makale ve denemeleri okurların beğenisine sunuyor.

Edebiyat Çevrelerinden Tam Not Aldı

Büyükşehir Kültür Turizm ve Spor Dairesi Başkanlığından 2. sayıları yayınlanan dergilere ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, “Büyükşehir Belediyesi olarak, yayımladığımız Yitiksöz ve Evelahir dergilerinin hem okuyuculardan hem de entelektüel edebiyat çevrelerinden tam not alması bizim için gurur kaynağı oldu. Bu dergilerimiz inşallah Kahramanmaraş’ımızın kültürel ve edebi hafızası için önemli bir yere sahip olacaktır” ifadeleri kullanıldı.