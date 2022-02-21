Yitiksöz ve Evelahir’in Yeni Sayıları Çıktı

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehrin kültür sanat envanterine yeni ürünler kazandırmaya devam ediyor. Bu kapsamda, Kültür Yayınları’ndan olan Yitiksöz ve Evelahir dergileri yeni sayısıyla okurla buluştu. Şehrin kültür ve sanat dergisi olan Evelahir’in yeni sayısında Maraş’ın Milli Mücadelesi, Kahramanmaraş’taki doğal turizm alanları, yöresel lezzetler, Kahramanmaraş’ın tarihi çarşıları, kültür sanat etkinlikleri gibi pek çok konu farklı açılardan ele alınıyor. Edebiyat ve düşünce dergisi olan Yitiksöz’de ise; Adem Turan, Hayrettin Orhanoğlu, Bilal Can, Erol Çetin gibi usta yazarların kalemlerinden çıkan eserler yer alıyor. Dergilerin yeni sayıları Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Turizm Şube Müdürlüğü, Yedi Güzel Adam Edebiyat Müzesi ve Necip Fazıl Kültür Merkezi’nden ücretsiz olarak temin edilebiliyor. Ayrıca okuyucular dergilerin aktüel ve geçmiş sayılarına da e dergi formatında https://kahramanmaras.bel.tr/e-dergi ve https://www.marastaedebiyat.com/belediye-yayinlari adresi üzerinden ulaşabiliyor.