Yitiksöz ve Evelahir’in Yeni Sayısı Okurlarıyla Buluştu

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Kültür Yayınları’ndan Yitiksöz ve Evelahir dergilerinin yeni sayılarını okurlarla buluşturdu. Şehrin kültür – sanat dergisi olan Evelahir’in yeni sayısında Kahramanmaraş’ın tarihindeki önemli şahsiyetler, Kahramanmaraş’ta gerçekleştirilen kültür sanat faaliyetleri ve Kahramanmaraşlı milli sporcuların tarihi başarıları gibi pek çok konu farklı açılardan ele alınıyor. Edebiyat ve düşünce dergisi olan Yitiksöz’de ise; Hüseyin Burak Us, Mehmet Aycı, Cengizhan Konuş, Nadir Aşçı, Hüseyin Cömert, Segâh Gümüş ve Yeprem Türk gibi birbirinden usta yazarların kalemlerinden dökülmüş eserler yer alıyor. Dergilerin yeni sayıları Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Turizm Şube Müdürlüğü, Yedi Güzel Adam Edebiyat Müzesi ve Necip Fazıl Kültür Merkezi’nden ücretsiz olarak temin edilebiliyor. Ayrıca okuyucular, Kültür Yayınları’ndan Yitiksöz, Evelahir, Berdücesi ve Müşterek dergilerinin aktüel ve geçmiş sayılarına da e dergi formatında https://kahramanmaras.bel.tr/e-dergi ve https://www.marastaedebiyat.com/belediye-yayinlari adresi üzerinden ulaşabiliyor.