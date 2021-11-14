‘Yiyeceğin Serüveni’ bu kez Kervan Lezzet Gurubunda!
TRT Belgesel ekranlarında seyircisiyle buluşan Yiyeceğin Serüveni programının bir sonraki durağı Kahramanmaraş oldu.
KAHRAMANMARAŞ 14.11.2021, 12:17 14.11.2021, 17:50
Alpedo Kervan Lezzet Grubunun konuğu olan Yiyeceğin Serüveni programında, Kahramanmaraş’a özgü olan Maraş kurabiyesinin üretim süreci izleyicilerden tam not aldı.
Programda Alpedo Kervan Lezzet Grubu Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Pekel Kahramanmaraş’a özgü olan Maraş Kurabiyesine dair püf noktaları izleyicilerle buluşturdu.
Namaz Vakti 14 Kasım 2021
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|22
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|17
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|11
|16
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|11
|15
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|11
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|14
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|11
|13
|14. Denizlispor
|11
|11
|15. Menemenspor
|11
|11
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|11
|10
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|12
|10
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|12
|10
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|O
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|11
|17
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|11
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|15
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|11
|15
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|11
|12
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|11
|11
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|11
|10
|17. Watford
|11
|10
|18. Burnley
|11
|8
|19. Newcastle
|11
|5
|20. Norwich City
|11
|5
|Takımlar
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|P
|1. Real Sociedad
|13
|28
|2. Real Madrid
|12
|27
|3. Sevilla
|12
|27
|4. Atletico Madrid
|12
|23
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|13
|21
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|20
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|19
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|12
|18
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|13
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|13
|12
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|11
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|13
|11
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|6
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