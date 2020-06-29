Sınavın ardından öğrenciler YKS ile ilgili ilk değerlendirmeleri merak ediyor. Peki, YKS sorularını eğitimciler nasıl değerlendirdi? YKS hakkında eğitimciler ne diyor?

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Kaplan Akademi Türkçe Öğretmeni Kurtuluş Şükür 40 sorunun yer aldığı Türkçe testini şu şekilde değerlendirdi.

Kaplan Akademi Matematik Öğretmeni Emine Özdemir ise, “geçmiş yıllardaki çıkan soruların çözülmesinin ne kadar önemli olduğunu anladık” ifadelerine yer verdi.