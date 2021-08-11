YKS’de dereceye girenler ödüllendirildi!
2021 YKS sınavında Kahramanmaraş’tan dereceye giren öğrenciler İl Milli Eğitim Müdürülüğü tarafından ödüllendirildi.
KAHRAMANMARAŞ 11.08.2021, 17:11
İl Milli Eğitim Müdürülüğü konferans salonunda düzenlenen ödül törenine İl Milli Eğitim Müdürü Cemal Yılmaz, veliler. Öğrenciler ve ilgililer katılım sağladı.
Törenine İl Milli Eğitim Müdürü Cemal Yılmaz sınavda derece giren öğrencilere başarı belgeleri ve hediyelerini takdim etti.
Program sonunda bir açıklama yapan İl Milli Eğitim Müdürü Cemal Yılmaz öğrencileri tebrik ederek başarılarının devamını diledi.
Dereceye giren öğrenciler ise mutluluklarını ifade etti.
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