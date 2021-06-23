YKS’ye Büyükşehir kütüphanelerinde hazırlandılar

Öğrenciler, kütüphanelerin kendilerine ciddi bir motivasyon ve odaklanma ortamı oluşturduğunu ifade etti. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, öğrencilere eğitim - öğretim noktasında önemli katkılar sağlıyor. Şehir genelinde bulunan 25 kütüphane bünyesindeki okuma ve çalışma alanları pek çok öğrencinin yıl boyu uğrak noktası oldu. Hafta sonu itibariyle gerçekleştirilecek Yüksek Öğretim Kurumları Sınavına uzun süredir hazırlanan öğrencilerin yoğun temposu yerini dinlenme sürecine bıraktı.

Merkezi mahallelerin dışında Onikişubat, Dulkadiroğlu, Çağlayancerit, Göksun, Ekinözü, Türkoğlu ilçelerinde de yer alan kütüphaneler ile özellikle kırsal bölgedeki öğrencilerin “etüt salonu” ihtiyacı büyük ölçüde karşılanmış oluyor. Büyükşehir Desteği Yanınızda Büyükşehir Belediyesi Kütüphaneler Şube Müdürü Ayşe Sofioğlu YKS’ye girecek öğrencilere başarılar dilerken, “Öğrencilerimiz bu zorlu maratonu tamamlayarak artık sınav gününe yaklaştılar. Üniversite sınavına girecek olan öğrencilerimiz bir yıl boyunca kütüphanelerimizde çalışarak yoğun emek harcadılar. Bizlerde öğrencilerimize ders çalışacak uygun ortam sağlamak için gayret sarf ettik.

Çok çalıştılar inşallah emeklerinin karşılığını alma zamanı geldi. Son hafta öğrencilerimiz için en gergin, stresli ve yoğun geçen dönemlerdendir. Bizlerde bu dönemde onların yanında olarak destek vermeye çalıştık. Büyükşehir Belediyesi kütüphaneleri her zaman öğrencilerimize hizmet vermeye devam edecektir. Bizler her zaman onların yanındayız. İnşallah bu hafta sonu tüm öğrencilerimiz sınavlarından memnun şekilde ayrılacaklar” ifadelerini kullandı.

Ders Çalışmak İçin En Uygun Ortam Üniversite sınavına hazırlık sürecinde kütüphanelerden faydalanan öğrencilerden Ahmet Cemalettin Yerli, “Lise son sınıf öğrencisiyim ve bu yıl YKS’ye gireceğim. Evde ders çalışmak için uygun ortam bulamadığım için sıkça kütüphaneleri kullandım. Burası ders çalışmamız için gayet güzel bir ortam var” derken Ayşenur Türk ise, “Üniversite sınavına hazırlık sürecinde kütüphaneleri sıkça kullandım. Çünkü evde istediğim çalışma ortamını bulamıyordum. Ayrıca evde tek başıma çalıştığımda çok verim alamadığımı fark ettim. Ondan dolayı ders çalışmak için kütüphaneleri tercih ettim. Özellikle pandemi döneminde kütüphaneler bizler için çok faydalı oldu. Burada ders çalışan arkadaşlarımı gördükçe daha motive oluyorum ve ders çalışma isteğim artıyor. Üniversite sınavına girecek bütün arkadaşlarıma başarılar dilerim” dedi.