Yoğun Kar Yağışı Bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Kahramanmaraş’ta yoğun kar yağışı gerçekleşebileceği noktasında uyarıda bulundu. 21 Ocak Cuma günü (bugün) akşam saatlerinde başlayacağı ve sonraki haftaya kadar devam edeceği tahmini yapılan kar yağışının, şehir genelinde etkili olacağının beklendiği belirtildi. Yapılan uyarıda, “Aşırı soğuk hava ve yoğun kar yağışı nedeniyle vatandaşlarımızın trafikte yaşanabilecek aksamalara karşı tedbirli olmaları, kış lastiği ve zincir gibi ekipmanlar olmadan trafiğe çıkmamaları, mümkün olduğu kadar özel araçlar yerine toplu ulaşım araçlarını tercih etmeleri; çığ tehlikesi ve zirai don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir” ifadeleri kaydedildi. Büyükşehir Belediyesi ise yağışlara karşı tedbirlerin alındığını, vatandaşların herhangi bir olumsuzluk yaşanması durumunda 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ya da ALO 153’ten Afet Koordinasyon Merkezi’ne (AKOM) ulaşabilecekleri bilgisini aktardı.