Yoğun kar yağışıyla çok sayıda sera zarar gördü

Türkoğlu merkez ve özellikle Kadıoğlu Çiftliği mahallesinde maduriyet yaşayan seracılar, yardım eli beklediklerini söyleyerek “devletimiz bu afette bizim yanımızda olsun” dedi.

Şerefoğlu mahallesinde ikamet eden seracı Mehmet Ali Akçakaya 100 dönüm sera alanının yerle bir olduğunu ve maduriyetlerin giderek büyüdüğünü söyledi.