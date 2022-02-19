Yoğun katılımın olduğu filmde duygu dolu anlar yaşandı!
Onikişubat Belediyesi, Ak Parti İl Ve İlçe Teşkilatı, belediye Meclis Üyeleri ve Onikişubat Mahalle Başkanlarını, 11 Ağustos 2017'de Şehit Edilen Kahramanlar Eren Bülbül Ve Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik'in Hayatını Konu Alan 'Kesişme; İyi Ki Varsın Eren' İsimli Filmde Buluşturdu.
KAHRAMANMARAŞ 19.02.2022, 10:17 19.02.2022, 14:35
Yoğun katılımın olduğu filmde duygu dolu anlar yaşandı.
Ak parti Onikişubat ilçe başkanı mücahit kara yaptığı açıklamada, “bu güzel organizasyona ev sahipliği yapan Onikişubat belediyemize çok teşekkür ederim.” dedi.
Namaz Vakti 19 Şubat 2022
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|25
|60
|2. Konyaspor
|25
|49
|3. Başakşehir
|25
|43
|4. Adana Demirspor
|25
|41
|5. Alanyaspor
|25
|40
|6. Fenerbahçe
|25
|40
|7. Hatayspor
|25
|39
|8. Beşiktaş
|25
|38
|9. Kayserispor
|26
|38
|10. Gaziantep FK
|24
|35
|11. Sivasspor
|25
|34
|12. Karagümrük
|25
|33
|13. Antalyaspor
|26
|31
|14. Kasımpaşa
|26
|29
|15. Galatasaray
|25
|29
|16. Göztepe
|25
|27
|17. Giresunspor
|26
|26
|18. Rizespor
|26
|23
|19. Altay
|25
|22
|20. Ö.K Yeni Malatya
|25
|16
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankaragücü
|24
|49
|2. Ümraniye
|24
|49
|3. Erzurumspor
|24
|43
|4. Eyüpspor
|23
|41
|5. Bandırmaspor
|24
|40
|6. İstanbulspor
|23
|39
|7. Samsunspor
|23
|36
|8. Boluspor
|23
|34
|9. Adanaspor
|24
|33
|10. Keçiörengücü
|24
|31
|11. Tuzlaspor
|22
|30
|12. Manisa Futbol Kulübü
|24
|30
|13. Gençlerbirliği
|25
|30
|14. Menemen Belediyespor
|24
|28
|15. Kocaelispor
|23
|27
|16. Bursaspor
|23
|24
|17. Denizlispor
|24
|24
|18. Altınordu
|24
|22
|19. Balıkesirspor
|23
|11
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|25
|63
|2. Liverpool
|24
|54
|3. Chelsea
|24
|47
|4. M. United
|25
|43
|5. West Ham United
|26
|42
|6. Arsenal
|22
|39
|7. Wolverhampton Wanderers
|23
|37
|8. Tottenham
|22
|36
|9. Brighton
|24
|33
|10. Southampton
|24
|29
|11. Leicester City
|22
|27
|12. Aston Villa
|23
|27
|13. Crystal Palace
|24
|26
|14. Brentford
|25
|24
|15. Leeds United
|23
|23
|16. Everton
|22
|22
|17. Newcastle
|24
|22
|18. Norwich City
|24
|17
|19. Watford
|23
|15
|20. Burnley
|21
|14
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|24
|54
|2. Sevilla
|24
|50
|3. Real Betis
|24
|43
|4. Barcelona
|23
|39
|5. Atletico Madrid
|24
|39
|6. Real Sociedad
|23
|38
|7. Villarreal
|25
|37
|8. Athletic Bilbao
|24
|34
|9. Osasuna
|24
|32
|10. Celta Vigo
|24
|31
|11. Rayo Vallecano
|24
|31
|12. Valencia
|24
|30
|13. Elche
|25
|29
|14. Espanyol
|24
|28
|15. Mallorca
|23
|26
|16. Getafe
|24
|25
|17. Granada
|25
|25
|18. Deportivo Alaves
|24
|20
|19. Cadiz
|24
|19
|20. Levante
|24
|14