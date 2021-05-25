Yoğurt kovasında uyuşturucu ticareti yapan sanıklara 17 yıl 6 ay hapis ve 35 bin lira para cezası
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesiyle yargılanan iki sanık sanık 17 yıl 6 ay hapis ve 35 bin lira adli para cezasına çarptırıldı.
Elbistan’da 15 Kasım 2019 tarihinde İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince, küçük sanayi sitesinde bir araçta yapılan aramada, yoğurt kovalarının içerisinde 791,28 gram metamfetamin uyuşturucu madde ele geçirilen sanıklara ceza yağdı.
Elbistan Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya tutuklu sanıklar M.K. (35) ve M.İ. (41) Elbistan E Tipi Kapalı Ceza ve İnfaz Kurumu’ndan ses ve görüntü bilişim sitemi (SEGBİS) aracılığı ile katıldı.
Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında sanıkların “uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama” suçundan cezalandırılmasını talep etti.
Son sözleri sorulan sanıklar, içici olduklarını ve uyuşturucu madde ticareti yapmadıklarını iddia ederek beraatlarını talep etti.
Mahkeme heyeti, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan M.K.’ye 10 yıl hapis ve 20 bin lira adli para, M.İ.’ye 7 yıl 6 ay hapis ve 15 bin lira adli para cezası ve tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.
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