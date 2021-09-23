YÖK Başkanı Erol Özvar’a 'Hayırlı Olsun' ziyareti
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) İçişleri Komisyonu Başkanı Celalettin Güvenç, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Özdemir, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi (KİÜ) Rektörü Prof. Dr. Sami Özgül, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığı’na atanan Prof. Dr. Erol Özvar’a “hayırlı olsun” ziyaretinde bulundu.
KAHRAMANMARAŞ 23.09.2021, 17:13 23.09.2021, 17:24
Kahramanmaraş heyetinin Özvar’a başarı dileklerinin iletildiği ziyaret samimi bir atmosferde gerçekleşirken, Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi’nin gelişim süreci değerlendirilerek, istişarelerde bulunuldu.
Konuyla ilgili olarak Aksu Haber’e özel açıklamada bulunan İstiklal Üniversitesi (KİÜ) Rektörü Prof. Dr. Sami Özgül birçok müjdeyle döndüklerini belirterek istiklal üniversitesinin yeni kampüs alanı hakkında bilgiler verdi.
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