YÖK Başkanı Erol Özvar’a 'Hayırlı Olsun' ziyareti

Kahramanmaraş heyetinin Özvar’a başarı dileklerinin iletildiği ziyaret samimi bir atmosferde gerçekleşirken, Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi’nin gelişim süreci değerlendirilerek, istişarelerde bulunuldu.

Konuyla ilgili olarak Aksu Haber’e özel açıklamada bulunan İstiklal Üniversitesi (KİÜ) Rektörü Prof. Dr. Sami Özgül birçok müjdeyle döndüklerini belirterek istiklal üniversitesinin yeni kampüs alanı hakkında bilgiler verdi.