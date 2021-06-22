Yol Deresi mahallesinde içme suyu çalışması tamamlandı

KASKİ Genel Müdürlüğü, Türkoğlu İlçesi Yol Deresi Mahallesinde içme suyu sorunu yaşayan vatandaşlarımıza kesintisiz ve sağlıklı su ihtiyacını karşılamak için başlattığı çalışmayı tamamladı.

Yapılan çalışma neticesinde ilave kaynaktan 2.800 metre isale, 300 metre şebeke hattı döşenerek mahalle hizmetine sunuldu.

Mahalle Muhtarı Mehmet Ayçiçek, daha önceden su sıkıntısı olduğunu, yapılan çalışmayla giderildiğini söyleyerek Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör’e ve KASKİ Genel Müdürü ve çalışanlarına teşekkürlerini iletti.