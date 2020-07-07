Yol yapım ve onarım çalışmalarına il genelinde aralıksız olarak devam ediyor!

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi (KMBB) il genelinde başlattığı yol yapım çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor.

KMBB Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri Türkoğlu ilçesi, Akçalı-Küçük İmalı arasındaki grup yolunda sathi kaplama çalışmalarına devam ediyor. 7 kilometre uzunluğunda 6 metre genişliğindeki yolda sathi kaplama çalışmalarının tamamlanması ile yolda ulaşım daha konforlu hale gelecek.