Yol yatırımları artarak devam ediyor

Başkan Güngör, Sebze üretim üssü haline gelen Kadıoğlu çiftliğinde başlatılan 3 bin 100 metre uzunluğundaki yolda zemin iyileştirme çalışmalarının yanı sıra mahallede tarım işçilerini ziyaret ederek hasbihal etti.

Önemli bir tarımsal üretim merkezi olan bölgede başlatılan çalışmayla ulaşımın da kalitesinin artırıldığını belirten Başkan Hayrettin Güngör şunları söyledi;

“İlçelerimizin, mahallelerimizin yol ihtiyacını süratle karşılamaya gayret gösteriyoruz. Şehir genelinde devam eden çalışmalarımızdan biri de Kadıoğluçiftliği Mahallesi’nde devam ediyor. Bölgede örtü altı sebze yetiştiriciliği noktasında ciddi bir tarımsal faaliyet gerçekleşiyor. Kadıoğluçiftliği Mahallemizde bin dekarlık alanda yıllık 30 bin tondan fazla üretim kapasitesi var. Mahallemizin tarımsal ve lojistik faaliyetlerinin aksamaması için asfalt çalışmamızı başlattık. 4 kilometrelik arteri sıcak asfaltla buluşturuyoruz. İnşallah kısa süre içerisinde çalışmamızı tamamlayacağız. İlçemize, bölgede yaşayan hemşehrilerimize hayırlı olsun”

Kadıoğluçiftliği Mahalle Muhtarı Abdurrahman Tosun ise; emeği geçen başkanımız hayrettin güngör’e teşekkür ederim dedi.

“Sebze meyve haline lojistik için kullandığımız ve çiftçilerimiz için önemli bir konumda olan bu arterimiz Büyükşehir Belediyemiz tarafından yenileniyor. Başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Hayrettin Güngör olmak üzere emeği geçen herkese şahsım ve mahallem adına teşekkür ederim” dedi.

Haber: MEHMET DEVECİ