Yola koşarak fırlayan çocuğa otomobil çarptı

Edinilen bilgiye göre, G.S. idaresindeki 06 GLP 75 plakalı otomobiliyle Azerbaycan Bulvarı Kıbrıs Meydanı üzerinde seyir halinde iken refüj üzerinden yola koşarak atlayan ve karşıya geçmeye çalışan yaya Suriye uyruklu R.E.’ye (10) çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaralanan çocuk, ihbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekiplerince KSÜ Tıp Fakültesine kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.