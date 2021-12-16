Yolculara Önemli Duyuru!

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, 1 Ocak 2022 tarihi itibariyle toplu taşıma araç içinde satılan “Kullan-At Bilet” ve kullanılan “Şoför Kart” uygulamaları rafa kaldırıyor. İlgili tarihte şehir genelindeki 480 toplu taşıma aracında iki ödeme yöntemi yerine, temassız kredi kartları ve cep telefonları kullanılabilecek. Ayrıca; Kahramankart bakiye yüklemeleri cep telefonlarından kısa mesajla, internet üzerinden, online yükleme, KİOSK’lar (Kahramankart Dolum Makineleri) ya da bayiler aracılığıyla yapılmaya devam edecek. Temassız ödemeye açık kart ve cihazlardan NFC teknolojisiyle yapılabilecek ödemeler, tüm Özel Halk ve Belediye otobüslerinde geçerli olacak. Ulaşım Hizmetleri Daire Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, detaylı bilginin 0344 225 46 20 – 21 çağrı hattından ve www.kahramankart.com.tr internet adresinden alınabileceği ifade edildi.