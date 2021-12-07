Yolcunun üzerinde ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu bulundu
Kahramanmaraş’ın Pazarcık İlçesinde jandarma ekiplerince yapılan kontrollerde durdurulan araçta yolcu olarak bulunan bir kişinin üzerinde ruhsatsız tabanca ile uyuşturucu ele geçirildi.
KAHRAMANMARAŞ 07.12.2021, 09:28
Edinilen bilgiye göre, İlçeye bağlı Serintepe mevkiinde jandarma ekiplerince yapılan yol kontrol noktasında durdurulan bir araç içerisinde yolcu olarak bulunan A. Z.’nin (23) üzerinde yapılan aramada uyuşturucu madde ve ruhsatsız tabanca bulundu. Uyuşturucu madde ile tabancaya el koyan ekipler, A.Z. hakkında yasal işlem başlattı.
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