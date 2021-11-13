Yollar Büyükşehir ile yenileniyor!
Güngör: “Elbistan ilçe merkezi ve kırsalıyla birlikte sorunlarından arındırılıyor”
Elbistan’ın kırsal doğan mahallesinde yol yapım çalışmalarını inceleyen Büyükşehir Belediye Başkanı hayrettin Güngör, Elbistan’ın kırsalıyla birlikte sorunlarından arındırılmış bir kent olma yolunda emin adımlarla ilerlediğini söyledi.
Elbistan’ın kırsal Doğan Mahallesi’nde yol yapım çalışmalarını inceleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Elbistan’ın kırsalıyla birlikte sorunlarından arındırılmış bir kent olma yolunda emin adımlarla ilerlediğini söyledi.
Günü Elbistan’da geçiren Güngör beraberinde kurum müdürleri, parti yöneticileri ve AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Tıraş’la birlikte kırsal Doğan Mahallesi’ndeki yol yapım çalışmalarını inceledi.
Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği ziyarette Güngör çocuklara hediye dağıttı.
AK Parti Elbistan İlçe Başkanı Ahmet Tıraş yapılan yatırımlar ile Elbistan’ın adeta şantiye alanına döndürüldüğünü belirterek, adeta yeniden inşa edildiğini söyledi.
Elbistan’ın bütün sorunlarının çözülmekte olduğunu belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, kentin 2023 yılında sorunlarından arındırılmış olacağını söyledi.
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