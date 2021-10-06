Yolun karşısına geçmek isteyen yayaya otobüs çarptı

Kahramanmaraş’ta yolun karşısına geçmek isteyen yaya, halk otobüsünün çarpması sonucu yaralandı.

KAHRAMANMARAŞ 06.10.2021, 15:41
Yolun karşısına geçmek isteyen yayaya otobüs çarptı

Edinilen bilgiye göre, Hacı Ali Özal Caddesi 75. Yıl Parkı önünde Emrah Y. idaresindeki 46 H0 228 plakalı servis aracıyla seyir halinde iken yaya geçidinden karşıdan karşıya geçmek isteyen İhsan M.’ye çarparak yaralanmasına neden oldu. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 acil servis ekiplerince KSÜ Tıp Fakültesine sevke edilen yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. 

#Kahramanmaraş #trafik kazası #AksuTV #AksuTVHaber
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