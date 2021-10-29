Yolun karşısına geçmek isteyen yayaya otomobil çarptı
Kahramanmaraş’ta yolun karşısına geçmeyen isteyen yayaya, otomobil çarpması sonucu yaralandı.
KAHRAMANMARAŞ 29.10.2021, 15:07
Edinilen bilgiye göre, F.U. idaresinde 27 AHF 469 plakalı otomobiliyle Gazi Mustafa Kemal Bulvarı üzerinden Adana istikametine seyir halinde iken yolun karşısına geçmeye çalışan Ramazan D’ya çarptı.
Çarpmanın etkisiyle yaralanan yaya, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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