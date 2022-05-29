Yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya otomobil çarptı
Kahramanmaraş’ta yolun karşına geçmek isteyen yayaya otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı.
KAHRAMANMARAŞ 29.05.2022, 15:10
Edinilen bilgiye göre, Onikişubat İlçesi Yusuflar Mahallesi Şekerdere Bulvarı üzerinde B.B yönetimindeki otomobille seyir halinde iken yolun karşısına geçmeye çalışan ismi öğrenilemeyen yayaya çarptı. Kazada çarpmanın şiddetiyle yaya ağır olmak üzere otomobilde yolcu olarak bulunan A.Ç yaralandı. Yaralılar ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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