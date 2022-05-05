Yolun karşısına geçmeye çalışırken aracın çarptığı yaya hayatını kaybetti
Kahramanmaraş'ta yolun karşısına geçmeye çalışan yaya, hafif ticari aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti.
Yolun karşısına geçmeye çalışırken aracın çarptığı yaya hayatını kaybetti
Kahramanmaraş'ta yolun karşısına geçmeye çalışan yaya, hafif ticari aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre kaza, Gaziantep - Kahramanmaraş karayolu üzerinde meydana geldi. Kahramanmaraş istikametine giden Recep Karakuş idaresindeki 46 AEF 541 plakalı hafi ticari araç, Pazarcık ilçe girişinde yolun karşısına geçmeye çalışan Ahmet Zencirkaran'a çarptı. Kazayı gören çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Necip Fazıl Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Ahmet Zencirkaran, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hafif ticari araç sürücüsü Recep Karakuş ise ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Kaza ise güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntüde, bir kişinin yolun karşısına koşarak geçmek istediği ve bu sırada hafif ticari aracın yayaya çarptığı görülüyor.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
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