Yolyanı mahallesinde içme suyu problemleri gideriliyor
KASKİ Genel Müdürlüğü, Onikişubat İlçesi Yolyanı Mahallesinde içme suyu hattı yenileme çalışması başlattı. Çalışmalarla mahalleye kesintisiz içme suyu sağlanması hedefleniyor.
Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör liderliğinde il genelinde çalışmalarını sürdüren KASKİ Genel Müdürlüğü, Yolyanı Mahallesinde 5000 metre içme suyu hattını yeniliyor.
Mahallenin içme suyu isale hattı ile mahalle merkezindeki yerleşim yerlerinin içme suyu şebeke hatlarının ekonomik ömrünü tamamlamış olması ve işletilemez duruma gelmesi nedeniyle yenileme çalışması başlatıldı.
Mahallede yürütülen içme suyu çalışmaları kapsamında 3000 metre hat döşemesi tamamlandı. Eylül ayı sonuna kadar şebeke çalışmalarının tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunulması hedefleniyor.
Mahalle Muhtarı Selahattin Sarı çalışmalarla ilgili kırsaldaki mahallelerde suyun önemine dikkat çekerek mahallenin su sorununa kayıtsız kalmayan Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör ve KASKİ Genel Müdürlüğü’ne teşekkür etti.
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