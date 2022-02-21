“Yöresel Ürünler Tanıtım Günleri” Kahramanmaraş’ta!

Program kapsamında Kahramanmaraş ve çevre illerden gelen 22 farklı işletme, burada ürünlerini vatandaşların beğenisine sunuyor.

Satılan üründen kazanılan gelirin bir kısmının özel gereksinimli bireylere harcandığı etkinlik 27 Şubat’a kadar Doğukent mahallesinde ziyaretçilerini bekleyecek.

Konuyla ilgili Aksu Haber’e açıklamalarda bulunan Tüm Engelsiz Yaşam Derneği başkanı Fadime avcı, desteklerinden dolayı Dulkadiroğlu Belediyesi’ne teşekkür etti.