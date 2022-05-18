Yöresel ürünler tescilleniyor!

Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, göreve geldiği günden bu yana Kahramanmaraş’ın yöresel ürünlerini tescilleme yolunda çalışmalara büyük çaba sarf ediyor. Başkan Güngör son olarak Türk Patent ve Marka Kurumu’na yapılan başvurunun ardından Maraş Ravanda şerbetinin coğrafi işareti almıştı.



Başkan Güngör, ilerleyen günlerde bu gibi müjdelere yer vereceklerini belirtti.



“Şehrimizin gerek gastronomisi gerekse el sanatları gerekse diğer alanlardaki ürünlerin biz şehir olarak tescillenme markalandırma bunların coğrafi işaretlerini almaya devam ediyoruz. Bu sayı her geçen gün artıyor her bir ürünümüzü peyderpey ve çalışma yaparak şehirdeki diğer paydaşlarımızla bunları sürdürüyoruz. Önümüzdeki süreçte de yeni müjdelerimiz olacak nasıl ki Ravanda şerbeti olduğu gibi diğer markalanmış ürünlerimizle ilgili gerekse Türkiye'deki coğrafi işaretleme gerekse Avrupa yüzeyindeki coğrafi işaretlemede de İnşallah almış olacağız bu konuda gayretimiz çalışmamız aralıksız devam ediyor ve sürekli devam ediyor inşallah yeni müjde de bekleyin diyoruz.”