Youtuber Deniz Pehlivan: 'Kahramanmaraş keşfedilecek en güzel duraklardan birisidir'
Bildiğiniz her şeyi unutun- Kahramanmaraş neden bu kadar önemli başlığı ile Kahramanmaraş’a gelen Youtuber Deniz Pehlivan 90 ülke gezerek Bir Hayalin Peşinde adlı youtube çekimlerine Kahramanmaraş’ı da ekledi.
KAHRAMANMARAŞ 26.01.2021, 09:28 26.01.2021, 09:41
Youtuber Pehlivan, Kahramanmaraş’ın Tüm güzelliklerini takipçileriyle paylaştı.
Kahramanmaraş büyükşehir belediyesinin önemli projelerinden biri olan 7 Güzel Adam Edebiyat Müzesine hayran kalan Youtuber Deniz Pehlivan “90 ülke gezmiş bir kardeşiniz olarak söylüyorum ki ben dünyanın birçok yerinde ne bu kadar güzel edebiyatın aktarıldığı müze gördüm nede duydum diyerek hayranlığını takipçileriyle paylaştı.
Kahramanmaraş’ı keşfedilecek en güzel duraklardan birisindeyim diye Youtuber Deniz Pehlivan, edebiyat sevdalılarını 7 Güzel Adam Edebiyat Müzesine davet etti.
Haber: Gökhan Çalı
1°
açık
Namaz Vakti 26 Ocak 2021
|İmsak
|06:10
|Güneş
|07:34
|Öğle
|12:50
|İkindi
|15:33
|Akşam
|17:56
|Yatsı
|19:14
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Beşiktaş
|20
|44
|2. Fenerbahçe
|20
|42
|3. Galatasaray
|20
|39
|4. Gaziantep FK
|20
|35
|5. Alanyaspor
|20
|34
|6. Trabzonspor
|20
|33
|7. Hatayspor
|20
|32
|8. Karagümrük
|20
|30
|9. Malatyaspor
|20
|27
|10. Antalyaspor
|20
|26
|11. Göztepe
|20
|25
|12. Kasımpaşa
|20
|25
|13. Rizespor
|20
|25
|14. Sivasspor
|20
|24
|15. Başakşehir
|20
|24
|16. Konyaspor
|20
|23
|17. Kayserispor
|20
|19
|18. Gençlerbirliği
|20
|19
|19. Ankaragücü
|20
|18
|20. Erzurumspor
|20
|17
|21. Denizlispor
|20
|14
|Takımlar
|O
|P
|1. Giresunspor
|18
|38
|2. İstanbulspor
|18
|37
|3. Samsunspor
|18
|36
|4. Altay
|18
|32
|5. Adana Demirspor
|18
|31
|6. Ankara Keçiörengücü
|18
|31
|7. Bursaspor
|18
|30
|8. Tuzlaspor
|18
|30
|9. Altınordu
|18
|28
|10. Bandırmaspor
|18
|27
|11. Adanaspor
|18
|21
|12. Ümraniye
|18
|20
|13. Boluspor
|18
|19
|14. Menemen Belediyespor
|18
|19
|15. Akhisar Bld.Spor
|18
|16
|16. Balıkesirspor
|18
|16
|17. Ankaraspor
|18
|10
|18. Eskişehirspor
|18
|4
|Takımlar
|O
|P
|1. M. United
|19
|40
|2. Man City
|18
|38
|3. Leicester City
|19
|38
|4. Liverpool
|19
|34
|5. Tottenham
|18
|33
|6. Everton
|17
|32
|7. West Ham
|19
|32
|8. Aston Villa
|17
|29
|9. Chelsea
|19
|29
|10. Southampton
|18
|29
|11. Arsenal
|19
|27
|12. Leeds United
|18
|23
|13. Crystal Palace
|19
|23
|14. Wolverhampton
|19
|22
|15. Burnley
|18
|19
|16. Newcastle
|19
|19
|17. Brighton
|19
|17
|18. Fulham
|18
|12
|19. West Bromwich
|19
|11
|20. Sheffield United
|19
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|18
|47
|2. Real Madrid
|19
|40
|3. Barcelona
|19
|37
|4. Sevilla
|19
|36
|5. Villarreal
|20
|34
|6. Real Sociedad
|20
|31
|7. Granada
|20
|28
|8. Real Betis
|20
|27
|9. Athletic Bilbao
|19
|24
|10. Celta de Vigo
|20
|24
|11. Cádiz
|20
|24
|12. Levante
|19
|23
|13. Getafe
|19
|23
|14. Valencia
|20
|20
|15. Eibar
|20
|20
|16. Real Valladolid
|20
|20
|17. Osasuna
|20
|19
|18. Deportivo Alaves
|20
|18
|19. Elche
|18
|17
|20. Huesca
|20
|13