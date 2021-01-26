Youtuber Deniz Pehlivan: 'Kahramanmaraş keşfedilecek en güzel duraklardan birisidir'

Youtuber Pehlivan, Kahramanmaraş’ın Tüm güzelliklerini takipçileriyle paylaştı.



Kahramanmaraş büyükşehir belediyesinin önemli projelerinden biri olan 7 Güzel Adam Edebiyat Müzesine hayran kalan Youtuber Deniz Pehlivan “90 ülke gezmiş bir kardeşiniz olarak söylüyorum ki ben dünyanın birçok yerinde ne bu kadar güzel edebiyatın aktarıldığı müze gördüm nede duydum diyerek hayranlığını takipçileriyle paylaştı.





Kahramanmaraş’ı keşfedilecek en güzel duraklardan birisindeyim diye Youtuber Deniz Pehlivan, edebiyat sevdalılarını 7 Güzel Adam Edebiyat Müzesine davet etti.

Haber: Gökhan Çalı