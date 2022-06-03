YSK Kütükçü yapı, huzur ve güven inşa etmeye devam ediyor
Kahramanmaraş’ın doğukent bölgesinde standartları hızla yükselten YSK Kütükçü yapı müşterilerine Huzur ve güveni temin ediyor.
KAHRAMANMARAŞ 03.06.2022, 15:57 03.06.2022, 17:08
Kahramanmaraş’ın doğukent bölgesinde standartları hızla yükselten YSK Kütükçü yapı müşterilerine Huzur ve güveni temin ediyor.
Yüksek tavan, lake mobilya, derzli Parke, çift açılır ve ters açılır pencereler, topraktan ve yapı kullanıma hazır daireler, YSK Kütükçü yapıda Kahramanmaraş halkını bekliyor.
YSK Kütükçü yapının devam eden ve tamamlanan projeleri hakkında bilgiler veren şantiye şefi Enes cülfük, “lüks dairelerimizi kısa sürede tamamlayıp teslim ediyoruz.” İfadelerini kullandı.
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