Yüce ve Fındık ailelerinin mutlu günü!
Kent protokolünün sevilen isimlerinden İşkur İl Müdürü Ali Yüce’nin oğlu Atakan Ayşe Fındık ile dünya evine girdi.
KAHRAMANMARAŞ 18.09.2021, 11:58 18.09.2021, 19:15
Gerçekleştirilen Düğün Merasimine Milletvekilleri Belediye Başkanlarının Yanı Sıra Kent Protokolü de Katılım Sağladı.
Dünya Evine Giren Genç Çiftler İse Mutlu Günlerinde Kendilerini Yalnız Bırakmayan Tüm Davetlilere Teşekkür Ettiler.
Düğün Merasiminin Ardından Aksu Haber’e Açıklamalarda Bulunan Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç Genç Çifte İki Cihan Saadeti Diledi.
Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek İse Evliliğin Önemine Vurgu Yaptı.
Ak Parti Dulkadiroğlu İlçe Başkanı Şahin Avşaroğlu Çiftlere Bir Ömür Mutluluklar Diledi.
Damadın Babası İşkur İl Müdürü Ali Yüce İse Düğün Merasimine Gelen Herkese Teşekkürlerini İletti.
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