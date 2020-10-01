Pazarcık Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekiplerce Yukarı Mülk Mahallesi'nde kilit parke taşı çalışması yapıldı.

Yapımına başlanan kilit parke taşı çalışmasını yerinde inceleyen Pazarcık Belediye Başkanı İbrahim Yılmazcan yapımı devam eden çalışmayı yerinde inceleyerek bir açıklama yaptı.

Yapılan hizmetlerden dolayı Başkan Yılmazcan'a teşekkür eden Mahalle Muhtari ise bir konuşma yaptı.