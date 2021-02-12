Yukarı Pazarcık çarşı merkezinde devam eden aydınlatma çalışması tamamladı
Pazarcık Belediyesi’nin hizmetleri hız kesmeden devam ediyor.
KAHRAMANMARAŞ 12.02.2021, 16:56 12.02.2021, 18:02
Pazarcık Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekiplerce Yukarı Pazarcık çarşı merkezinde devam eden aydınlatma çalışması tamamladı.
Vatandaşların hizmetine sunulan çalışmayı yerinden inceleyin Pazarcık Belediye Başkanın İbrâhim Yılmazcan çalışmanın tamamlandığını bildirerek “bu çalışmamız 150 bine mal oldu 40 tane aydınlatma direği diktik çalışmalarınız artarak devam edecek” dedi.
Ak Parti İlçe Başkanı Harun Eskigün ise bir açıklamak yaparak hizmetin vatandaşlara hayırlı olmasını diledi
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