Yüksek enflasyon tatil hayallerini de etkiledi!

TL'deki değer kaybı savaşı tatil planı yapan vatandaşları etkiledi. Geçen yıl 5-6 bin lira olan oteller bu yıl 12 ila 15 bin liradan başlıyor

Truzim acentaları ise turlarla yapılan tatillerin daha avantajlı olacağını söylüyor